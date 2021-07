Crisi di nervi di una lavoratrice davanti al Palazzo della Regione VIDEO

Palermo - Manifestazione per salvare il centro clinico Nemo Sud di Messina dalla chiusura. Lavoratori, pazienti, familiari e sindacati sono arrivati dalla città dello Stretto in sit in davanti Palazzo d’Orleans e non sono mancati momenti di tensione, quando qualcuno ha cercato di entrare ed è stato respinto dal cordone di polizia. “Non è giusto perdere la dignità così, senza averne colpa” urla una lavoratrice contro un funzionario, prima di scoppiare a piangere tra le braccia di un collega.

L’esasperazione di chi sta per perdere tutto, dopo il Covid, è alle stelle. Il caso è sparito dall’agenda dell’Ars ma, dopo i dubbi sollevati dal Garante per l’infanzia, la vertenza Nemo è approdata adesso a Roma: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per martedì prossimo l’assessore siciliano, Ruggero Razza, per avere chiarimenti sul caso. La struttura sanitaria dà lavoro a 55 persone ed eroga servizi per migliaia di pazienti, tra cui molti bambini, affetti da gravi malattie neuromuscolari e rimasti senza cure.