Critica l'assistente sociale, il fidanzato lo pesta: 32enne perde la milza

Ramacca, Ct - Parla male delle assistenti sociali del Comune di Ramacca e il fidanzato 37enne di una di loro, insieme ad un amico di 27 anni, lo attira in una trappola picchiandolo selvaggiamente fino a lasciarlo esanime a terra. Grazie ai filmati delle telecamere della videosorveglianza, che hanno ripreso il pestaggio avvenuto lo scorso 13 gennaio nel pieno centro cittadino, i carabinieri hanno eseguito oggi due fermi per tentato omicidio a carico della coppia di bruti.

Il gip del tribunale di Caltagirone ha già convalidato l’arresto, ai domiciliari per il 27enne e in carcere per il 37enne. La vittima 32enne, è stata sottoposta dai medici dell’ospedale di Militello ad un intervento chirurgico di asportazione della milza. L’uomo, già a terra dolorante, è stato colpito con un calcio all’addome che ha compromesso l’organo e avrebbe subìto anche un tentativo di strangolamento con una sciarpa. A scatenare l’agguato, alcune dichiarazioni denigratorie proferite pubblicamente e genericamente dalla vittima nei confronti degli “assistenti sociali”, categoria di cui fa parte la fidanzata dell’aggressore.