Critiche ma stabili le condizioni dell'11enne caduto dal secondo piano a Pozzallo

Catania - Restano critiche, ma stabili, le condizioni di salute del ragazzino di undici anni caduto dalla finestra di casa ,lo scorso venerdì a Pozzallo. Il giovane è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico Rodolico - San Marco di Catania, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia diretto dal professor Vito Pavone. Nella notte tra venerdì e sabato, l’undicenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportate in seguito alla caduta. L’operazione è stata eseguita dai medici Pierluigi Cosentino e Giuseppe Condorelli. Le lesioni interessano entrambe le caviglie, un gomito, il bacino. Il ragazzo ha inoltre riportato un trauma cranico e un pneumotorace. Nonostante la gravità del quadro clinico, fonti sanitarie riferiscono che il paziente non sarebbe in pericolo di vita. Le prossime ore saranno comunque decisive per valutare l’evoluzione delle sue condizioni. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto.

