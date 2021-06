Crolla ballatoio: operaio di 45 anni muore sepolto da macerie

Avola - Tragico incidente sul lavoro questa mattina ad Avola. Intorno alle 8.40 due operai sono rimasti coinvolti nel crollo di un ballatoio in un’abitazione di via Antonio Caldarella dove erano in corso degli interventi di ristrutturazione. Uno è deceduto sul colpo ed è stato estratto dalle macerie dai Vigili del Fuoco, l’altro, invece, è rimasto gravemente ferito e trasportato con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania. La vittima si chiama Sebastiano Presti, classe ’76, sposato e padre di due figli.