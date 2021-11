Crolla il balcone, anziano di 82 anni muore di arresto cardiaco

Caltanissetta - Un 82enne è morto nel pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, dov'era stato portato dopo essere precipitato al suolo insieme al balcone della sua abitazione in via Abbate I - nel centro storico del capoluogo nisseno - crollato improvvisamente sotto il suo peso. All'inizio le condizioni dell'anziano, arrivato in ospedale con diversi traumi ma cosciente, non sembravano particolarmente gravi ma dopo poche ore è andato improvvisamente in arresto cardiaco.

I medici presenti in sala in quel momento hanno provato inutilmente a rianimarlo. L’uomo viveva in uno stabile fatiscente, in pessime condizioni igienico sanitarie: il pavimento del balcone a cui si era affacciato (foto) era formato da semplici assi di legno, a sostituzione di quello crollato in precedenza, che infradiciate dalla pioggia degli scorsi giorni non hanno retto, catapultando la vittima in strada.