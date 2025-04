Crolla il soffitto mentre pranzano, elisoccorso

Siracusa - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi in un’abitazione di Largo Luciano Russo, nella zona della Mazzarona a Siracusa. Un uomo è rimasto ferito dopo il crollo di alcune pignatte (elementi in laterizio del solaio) cadute improvvisamente mentre stava pranzando in casa con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato causato da infiltrazioni che avrebbero compromesso la tenuta strutturale del solaio. L’uomo, centrato in pieno ha riferito di non sentire più le gambe, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Catania.

Fortunatamente la vittima è cosciente, ma le sue condizioni richiederanno accertamenti approfonditi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.