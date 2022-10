Crolla il soffitto negli uffici del Tribunale

Catania - Il soffitto di uno degli uffici della segreteria del Giudice per le indagini preliminari di Catania è crollato. La scoperta è stata fatta stamattina all'apertura del Palazzo di giustizia. Il crollo è avvenuto dopo la chiusura, quando nell'ufficio non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono stati avviati i controlli di sicurezza sulla struttura. Al momento non è stata dichiarata l'inagibilità del piano interessato al crollo.