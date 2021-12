Crolla muro a Pachino, 44enne ricoverato in elisoccorso VIDEO

Pachino, Sr - Un 44enne pachinese è rimasto gravemente ferito intorno a mezzogiorno, a causa del crollo di un muro in contrada Cozzo Croce. Sul posto - insieme a vigili del fuoco e polizia - è intervenuta un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo al Policlinico di Catania. A quanto riporta la testata locale Pachino Cam News, che girato le seguenti immagini, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.