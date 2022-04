Crolla ponteggio centro storico di La Spezia, terrore tra i passanti. VD

La Spezia - A causa del forte vento, nella giornata di sabato 16 aprile, è crollato un ponteggio nel centro storico di La Spezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Non sono stati registrati feriti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio su una facciata di Palazzo Calderai, edificio di epoca liberty che si trova tra Piazza Saint-Bon e Via del Prione, snodo di accesso al centro storico per chi entra a piedi nella zona pedonale arrivando dalla stazione centrale. Parecchi elementi della struttura si sono distaccati dalla parte superiore, piombando sulla strada sottostante in prossimità di alcuni dehors.

Gli agenti hanno transennato un tratto lungo un centinaio di metri di Via del Prione.