Crolla una palma in piazza a Genova, 57enne muore schiacciata

Genova - Una tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, 12 marzo, in piazza Paolo da Novi a Genova. Una donna è stata travolta e uccisa dal crollo di una palma. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Genovese, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco insieme a polizia locale e polizia di Stato, che hanno avviato le verifiche per comprendere le ragioni del cedimento. Al momento dell’arrivo dei soccorsi la donna, la 57enne Francesca Testino, si trovava ancora sotto la pianta, poi è stata liberata dai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Dipendente per anni della Provincia e poi della Regione, ora lavorava presso il centro per l'impiego. La donna era associata alla Uil. Tra le ipotesi al vaglio, il possibile stato di deterioramento della pianta o eventuali fattori esterni che potrebbero averne compromesso la stabilità. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per chiarire eventuali responsabilità sulle manutenzioni.

"Mi hanno avvertito i vigli del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto". Sono le parole di Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, competente per piazza Paolo da Novi. L'albero, forse indebolito dalle piogge, era da tempo attenzionato. Sui social in molti fanno notare come fosse in quelle condizioni già da molto tempo. "Era storta da tempo", scrive qualcuno. Qui a seguire un'immagine della palma su Google Street View datata marzo 2023. "Io abito lì e in 10 anni avranno transennato e messo tiranti non so quante volte" scrive un'altra persona.

"Sono profondamente colpita e addolorata per la tragica notizia di una donna che ha perso la vita dopo essere stata schiacciata dal crollo di una palma in piazza Paolo da Novi, nel centro di Genova. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici della vittima, in un momento così drammatico e difficile", così la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis dopo aver appreso la tragica notizia. A nome della Presidenza del Consiglio comunale e del Consiglio comunale tutto, esprimo profondo cordoglio per la nostra concittadina che questo pomeriggio ha tragicamente perso la vita a causa del crollo di una palma in Piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce a Genova. In segno di vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, i consiglieri hanno deciso di interrompere immediatamente i lavori della commissione in corso oggi in sala rossa: un atto doveroso e di rispetto". Così il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba.