Crollo massi in via Lodderi sulla vecchia Scicli-Donnalucata

Scicli - In seguito alle piogge di questa sera un distacco masso è stato registrato lungo la collina che sovrasta la via Lodderi, strada che congiunge Scicli a Donnalucata attraverso la vecchia provinciale. L’arteria viaria è stata chiusa al traffico con ordinanza della ex Provincia regionale di Ragusa a partire dal 2010, ma alcuni automobilisti, nonostante i divieti, continuano a percorrerla. Sul posto si sono recati stasera il personale della protezione civile comunale, la polizia locale, i vigili del fuoco e personale del Libero Consorzio ex Provincia di Ragusa. È in corso un primo monitoraggio notturno per verificare l’entità del pericolo in atto. Domattina, in seguito a nuovi sopralluoghi, saranno censite tutte le nuove emergenze e ipotesi di pericolo. La polizia municipale ha apposto delle transenne per impedire il transito alle auto.