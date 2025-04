Crollo Roma: è morto Grant Paterson, il turista scozzese rimasto ustionato nell'esplosione

Roma - Non ce l'ha fatta Grant Paterson, il turista scozzese rimasto ferito nell'esplosione di una palazzina a Monteverde, avvenuta domenica 23 marzo. L'uomo, 54 anni, è morto martedì 1 aprile alle 9. Paterson, che era stato estratto dalle macerie, aveva riportato ustioni sul 75 per cento del corpo, era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale romano del Sant'Eugenio.

Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ora si ipotizzano il disastro e l'omicidio colposo. Secondo quanto appreso, verrà disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo deceduto dopo il ricovero in ospedale. Le indagini dei pm di piazzale Clodio, affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono attualmente in corso per appurare le cause che hanno portato all'esplosione e al crollo dello stabile. Tra le ipotesi quella di una fuga di gas. Per questo hanno affidato una consulenza. Nel frattempo, l'area continua ad essere sotto sequestro. Paterson, dipendente della compagnia di traghetti scozzese Calmac, era stato ricoverato in gravissime condizioni. Amici e conoscenti avevano avviato una raccolta fondi su una piattaforma online - JustGiving - per poter fornire una supporto ai familiari del 54enne. L'azienda in cui lavora Paterson aveva detto: "Siamo rimasti scioccati e rattristati". Inoltre, è stato aggiunto che sono in contatto con la famiglia di Grant, oltre a esprimere vicinanza "in questo momento difficile".

Grant Paterson, giunto dalla Scozia, si trovava a Roma dal 17 marzo per una vacanza. Un viaggio che lo stesso 54enne aveva raccontato sui propri profili social, raccontando le varie tappe. Il 54enne, ospite in un b&b, sarebbe dovuto ripartire il giorno seguente a quello dell'esplosione. Una deflagrazione che ha scosso il quartiere. Una testimone disse: "Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un'esplosione. C'era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia e soccorsi. A quel punto sentivamo solo rumori e sirene". “Hanno tremato i vetri delle finestre" ha raccontato una signora che abita nelle vicinanze".

In una storia su Instagram lo scrittore sotto scorta, Roberto Saviano, aveva ammesso: "Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere".