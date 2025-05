Cucina da incubo: stangata al ristorante catanese di viale Africa

Catania - La task force alla polizia di Catania che si occupa dei controlli alimentari nei locali ha scoperto diverse irregolarità in un ristorante della zona di viale Africa con annessa zona per intrattenimenti danzanti. E’ stata attestata la mancata tracciabilità di prodotti e preparati privi di etichetta, alcuni dei quali non idonei al consumo umano; sequestrati e successivamente distrutti 50 litri di olio d’oliva, nonché uova, carne, pesce e altri preparati per complessivi 25 kg circa. Inoltre è stata constatata la presenza di estintori scaduti, armadietti non sufficienti per il personale presente e uscite di emergenza ingombrate da tavoli occupati dai clienti.

Carenti le condizioni igienico-sanitarie, per mancanza di pulizia. È stata appurata anche la mancanza della tabella oraria, della tabella alcolemica e del pagamento all’Agenzia delle Dogane. Contestato infine l’ampliamento abusivo del locale rispetto alla Scia presentata e la non conformità del locale fumatori. In totale sono scattate multe per decine di migliaia di euro. Irregolarità pure nel locale annesso dove si stava svolgendo una serata musicale.