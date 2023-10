Cucina invasa dalle blatte: sequestrata una trattoria

Catania - Durante i controlli nel centro cittadino, i carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato due attività e ottomila chili di alimenti con multe che superano i novemila euro. Sono stati segnalati alle autorità sanitarie e amministrative i titolari di sette ristoranti e di una gelateria (di cui non ci sono stati forniti i nomi) per violazioni nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Scoperta anche una trattoria in cui le cucine e i depositi erano invasi da blatte e gli ambienti erano mantenuti in condizioni igienico–sanitarie molto precarie. Un altro sequestro ha interessato un ristoratore del lungomare che utilizzava per la conservazione dei cibi un locale adiacente non autorizzato e privo di requisiti igienico-strutturali. Di minore rilievo sono state le violazioni contestate a due ristoratori e a una gelateria, segnalati alle autorità per la mancata installazione di sistemi per la lotta agli insetti e altri animali nocivi. In un solo caso è stata fatta la multa per mancanza di autorizzazione all’immissione dei fumi in atmosfera.

Tra gli alimenti sequestrati ci sono anche 20 chili di prodotti ittici di provenienza incerta e congelati in modo abusivo. Cibo che era stato trovato all’interno di frigocongelatori in un garage vicino a un ristorante del centro storico.