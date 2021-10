Cuoca lascia un biglietto di scuse ai familiari e si lancia dal viadotto

Palermo - Una donna di 52 anni si è lanciata in tarda mattinata da un viadotto della Palermo-Sciacca, all’altezza di Portella della Ginestra, tra lo svincolo per Piana degli Albanesi e Monreale. La vittima, una cuoca molto nota a Casteldaccia, è stata soccorsa e recuperata ancora viva dai vigili del fuoco, ma purtroppo è deceduta nel pomeriggio in ospedale – dov’è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso - a causa delle gravissime ferite riportate. Prima di lasciarsi cadere nel vuoto la donna ha lasciato un biglietto ai familiari, scusandosi per l’estremo gesto.