Da Catania a Pozzallo per rubare un'auto: fuga e inseguimento in autostrada

Pozzallo - I carabinieri di Modica hanno arrestato P.N., 55enne catanese, pluripregiudicato soprattutto per reati contro il patrimonio. Sabato notte i militari, posizionatisi all’ingresso dello svincolo autostradale A18 Ispica- Pozzallo, hanno notato giungere a velocità sostenuta un’utilitaria che decidevano di fermare: il conducente, alla vista dell’alt al posto di blocco, si è dato alla fuga accelerando la corsa.

Ne è scaturito un inseguimento di un paio di km lungo l’autostrada in direzione Siracusa, sin quando il malvivente ha abbandonato il veicolo per scappare a piedi, ma è stato bloccato prima ancora che riuscisse a scavalcare il guard-rail che divide le corsie di marcia. Dai controlli è emerso che l’autovettura, una Fiat Panda, era stata scassinata e rubata la stessa notte stessa da una via di Pozzallo. Passato il resto della notte in camera di sicurezza al Comando modicano, il Tribunale di Ragusa ha convalidato oggi l’arresto in direttissima per furto aggravato, disponendo gli arresti domiciliari.