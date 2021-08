Dà fuoco alla baracca col cognato dentro, arrestato

Catania - Un 40enne pregiudicato è in carcere da questa mattina per tentato omicidio e incendio doloso, dopo aver appiccato il fuoco alla baracca in cui abita il cognato tossicodipendente di 45 anni, marito di sua sorella: lo riteneva autore di furti da lui subìti, l'ultimo quello della batteria della propria Apecar, ed ha pensato di “vendicarsi” in questa maniera.

La vittima, svegliata nella notte dalle esalazioni di fumo, è riuscita a scappare appena in tempo dalla struttura - un’abitazione di fortuna in lamiere e assi di legno – poco prima che il tetto crollasse, distruggendola completamente. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, evitando che si propagassero al palazzo adiacente. In casa dell’incendiario i militari hanno rinvenuto e sequestrato, nascosta nel sottoscala, una tanica da 10 litri in cui era rimasto un terzo di liquido infiammabile che conteneva.