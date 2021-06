Da Milano la staffetta di donatori di sangue raro per salvare una siciliana

Milano - Missione: salvare una paziente 50enne che in Sicilia deve sottoporsi a un trapianto salva-vita. Un'operazione che richiede molte trasfusioni, ma c'è una grossa complicazione. Il sangue della donna è raro. Scatta la ricerca del donatore. Ma i requisiti che si stanno cercando li ha solo una persona ogni diverse centinaia. E' così che si attiva un meccanismo che porta all'altro estremo dell'Italia. Destinazione: Milano, Policlinico. E' qui che per salvare la paziente viene organizzata una vera e propria 'staffetta' di 20 donatori rari, tutti lombardi e tutti coordinati dal Centro trasfusionale del Policlinico di Milano. La ricerca è stata complessa: non basta infatti che il donatore abbia lo stesso gruppo sanguigno, deve avere anche altre caratteristiche identiche. E non basta che a donare sia una sola persona.

Da qui la gara di solidarietà che ha portato un'intera regione a mobilitarsi per salvare una vita a ben oltre mille chilometri di distanza. E' l'Irccs di via Sforza a condividere la storia di questo dono e del 'ponte' creato fra Nord e Sud. La paziente soffre di talasso-drepanocitosi da quando ha 3 anni: la drepanocitosi è nota anche come anemia falciforme ed è una malattia in cui i globuli rossi si 'raggrinziscono' a forma di falce e funzionano solo in parte. Proprio la Sicilia è la regione con più casi in Italia, ed è piuttosto frequente che a questa anemia si sovrappongano i geni della talassemia, dando origine a una situazione ancora più complicata: la talasso-drepanocitosi, appunto. Dopo decenni di trasfusioni la paziente siciliana aveva sviluppato anticorpi contro il sangue donato, e in più il suo fegato si era progressivamente deteriorato.

Era necessario un trapianto, ma senza nuove trasfusioni non sarebbe stato possibile portare a termine l'intervento salva-vita, spiegano dal Policlinico di Milano. Per questo i medici siciliani che stanno curando la donna hanno contattato la Banca del sangue raro attiva al Centro trasfusionale dell'Irccs meneghino, che ha classificato oltre 100mila donatori di sangue. Di questi, diverse migliaia hanno profili così particolari da essere considerati rari. La paziente ha bisogno proprio di questo: di un profilo di sangue identico al suo, in modo da 'aggirare' i problemi di rigetto che aveva ormai sviluppato con le trasfusioni normali. Grazie a questo database vengono individuati 30 donatori rari perfettamente compatibili, distribuiti in tutta la Lombardia.

"E' il risultato di un lavoro meticoloso - spiega Daniele Prati, direttore del Centro trasfusionale del Policlinico di Milano - che abbiamo potuto mettere in campo grazie alle tipizzazioni in biologia molecolare già effettuate nel corso degli anni sui donatori di tutta la regione". "Abbiamo allora attivato la rete di reclutamento - prosegue Prati - coinvolgendo i Centri Trasfusionali delle province in cui questi donatori erano registrati e, in pochi mesi e nonostante la pandemia in corso, è stato possibile raccogliere 26 unità di sangue compatibile provenienti da 20 donatori: 9 dal Policlinico, 6 da Bergamo, 2 da Lecco, una dall'ospedale Niguarda di Milano, una da Brescia e una da Como. Grazie a questo sangue raro è stato possibile portare la paziente al trapianto, che è avvenuto con successo poche settimane fa".