Da Palermo a Milano per vendere orologi di lusso in nero a calciatori e vip

Palermo - Avrebbero reinvestito ingenti risorse finanziarie, provenienti dai reati commessi nel territorio palermitano, nel business del commercio «in nero» degli orologi di lusso, destinati a facoltosi clienti non solo del capoluogo siciliano ma a Roma, Milano anche all’estero, a Londra, grazie a una fitta rete di relazioni con negozi «compro-oro» compiacenti. L'inchiesta della Dda, a cui ha contribuito il nuovo collaboratore di giustizia Gaetano Fontana, ha portato oggi a 15 custodie cautelari: una in carcere, 11 ai domiciliari, mentre a 3 persone è stato notificato il divieto di espatrio e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tra i clienti intercettati al telefono anche due calciatori - Marco Borriello (ex della Nazionale) e Andrea Rispoli (ex del Palermo) – e l’agente dei vip Lele Mora. Non indagati, perché non sospettavano che quei commercianti di orologi preziosi in nero fossero dei boss mafiosi, esponenti della famiglia Fontana, storicamente egemone nei quartieri dell’Acquasanta e dell’Arenella e in parte trasferitasi a Milano, dove riciclare i soldi sporchi fatti sull’Isola. Si tratta del proseguimento dell’operazione che a maggio scorso colpì durante il clan con 90 arresti per associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, esercizio abusivo di giochi e scommesse.