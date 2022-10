Dalla Sicilia a Brescia per lavorare, Giovanni Salamone muore precipitando

Brescia - Si chiamava Giovanni Salamone (foto) e aveva appena 41 anni l'operaio morto mentre stava lavorando in un'azienda di Brescia, precipitando nel vuoto per 9 metri. Lascia la moglie e un figlio ancora molto piccolo. L'uomo era intento a rimuovere le coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando il plexiglass sotto di lui ha ceduto.

Cause e dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire: la polizia, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, sta appurando le responsabilità della ditta nell'accaduto. Al momento si sa soltanto che il plexiglass ha ceduto e che la vittima era già in condizioni drammatiche quando sono arrivati i soccorsi. È deceduto dopo due giorni di agonia alla clinica Poliambulanza di Brescia. Aveva appena 41 anni e si era trasferito da Belmonte Mezzagno, nel palermitano, e si era trasferito a Gallarate, in provincia di Varese, proprio per quel posto di lavoro da operaio.