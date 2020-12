Salgono a 156 i morti Covid nel ragusano. Morto un vittoriese

Vittoria - Un altro morto oggi in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di Vittoria nato nel 1938, deceduto all’ospedale Guzzardi. Intanto, in ritardo di un mese, si apprende notizia che nello scorso novembre si sono registrati altre tre decessi, di soggetti in isolamento domiciliare all’interno delle rispettive abitazioni, in quanto positivi.

Si tratta di un ragusano del 1930 deceduto il 15 novembre; di un altro ragusano del 1925 deceduto il 16 novembre e di una donna del 1937, sempre del capoluogo, morta il 25 novembre. In tutto, dall’inizio della pandemia, la provincia di Ragusa ha subito 156 decessi.