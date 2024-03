È Damiano Amato il 20enne morto in un incidente sull'Etna

Nicolosi, Catania - È Damiano Amato, appena 20enne, la vittima dell’incidente mortale di due sere fa a Nicolosi. L’auto su cui il giovane viaggiava insieme ad altri tre ragazzi, una Ford Fiesta, è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa contro un muretto che delimita la carreggiata. Il sinistro è avvenuto lungo la Provinciale 92, in direzione Rifugio Sapienza.

Damiano, a seguito dell’impatto, è morto sul colpo. Gli altri tre giovani, con un’età compresa tra i 16 e i 27 anni, sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale. Il più grave si trova ricoverato al Garibaldi centro a seguito della rottura della milza con conseguente emorragia. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano e i carabinieri di Nicolosi che si stanno occupando dei rilievi e di ricostruire la dinamica.