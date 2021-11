Daniela ha incontrato Celestino, l'uomo che l'ha salvata dalle acque. VD

Catania - Allivione a Catania. Una donna è bloccata in auto in via Etnea, decide di scendere istintivamente rischiando di essere trascinata dal fiume di fango. Daniela si è salvata grazie all'aiuto di Celestino, un ragazzo filippino che da dieci anni vive a Catania, e che ha rischiato la propria vita pur di salvare la donna.

La scena simbolo dell'alluvione che ha colpito tragicamente la città di Catania e provincia è stata sicuramente quella dell'auto rossa ferma su una via Etnea invasa dal fiume di fango, con all'interno la donna che scende pericolosamente dall'auto. Istintivamente, si vede nel video, la donna apre l'ombrello senza sapere di correre il rischio di cadere ed essere trascinata via dal fiume in piena. Dopo circa 30 minuti, si nota un uomo che mette a repentaglio la sua vita pur di salvare la donna.

"Ricordo tanta acqua – ha raccontato Daniela, la donna del video – e la corrente era talmente forte che è riuscita a trascinarmi da un angolo all'altro della piazza. Mi sono fermata grazie alle fioriere e dal momento in cui l'acqua è iniziata ad entrare da sotto la macchina ho deciso di scendere dall'auto per cercare, in qualche modo, un appiglio un po' più sicuro. Il tutto è durato circa 30 minuti – aggiunge Daniela – Celestino, il ragazzo che mi ha salvata, mi ha visto in grave difficoltà e senza pensarci un attimo si è letteralmente gettato in mezzo al fiume in piena, mi è corso in contro e mi ha rassicurato: «Signora stia attenta, tranquilla, ferma». Grazie a lui mi sono sentita un po' più al sicuro – continua Daniela – dopo qualche minuto è arrivato e ha cercato di farmi passare in qualche modo. Ha provato con un altro ragazzo a fare una corda, con quello che trovavano: maglioni, funi, corde però non erano per niente sicuri. Ho provato ad attraversare ma praticamente l'acqua trascinava perché era molto forte e quindi ci siamo messi in piedi sopra le fioriere per qualche minuto. Conclude – poi è ritornato a prendermi e piano piano siamo riusciti a metterci in salvo".