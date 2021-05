Daniela Molinari, la madre biologica decide di aiutarla contro il tumore

Milano - La madre biologica di Daniela Molinari ha deciso di sottoporsi all'esame che, attraverso la mappatura del Dna, potrebbe permettere alla figlia di trovare una cura per la sua malattia oncologica. Per convincere l'anziana madre che l'aveva abbandonata alla nascita, e che inizialmente aveva negato il suo aiuto, Daniela ha scritto lettere aperte, partecipato a trasmissioni tv e interessato il Tribunale dei Minori di Milano. La donna, che ha avuto altri figli ed è diventata nonna, è stata convinta dopo diversi colloqui con gli psicologi del Tribunale che le hanno garantito il rispetto assoluto dell'anonimato. La notizia è stata riportata oggi da alcuni quotidiani.

Daniela, nata a Como, ha ora una nuova speranza."Una scelta che fa bene a entrambe". "Cosa direi a mia madre? Non ci sono parole. Le direi 'grazie' per una scelta che, sono convinta, fa bene a tutte e due - ha detto Daniela - E' valsa la pena fare tutto quello che ho fatto - ha continuato -, raccontare la storia sui giornali e andare in televisione, perché so che mia madre mi ha visto". "Ci speravo, io non l'ho giudicata perché sono convinta che ci fossero dei motivi oggettivi per cui aveva detto di no", ha sottolineato.