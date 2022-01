Pachino - Ieri, agenti del Commissariato di Pachino, al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato un uomo di 75 anni, residente a Pachino, per il reato di danneggiamento aggravato di una serra, sita in un terreno in Contrada Maltempo, di proprietà di un imprenditore agricolo.

L'atto delittuoso, commesso utilizzando dello zolfo, ha danneggiato 3500 piante di pomodoro piantate in 1000 metri quadrati di terreno, arrecando un danno economico di circa 30.000 euro.