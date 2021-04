Dati Covid truccati: bocche cucite, e adesso? Gli sviluppi dell'inchiesta

Ragusa - Zitti e buoni. Razza non parla, né coi pm né coi giornali. Tace il trio finito ai domiciliari per aver tenuto a bada per 5 mesi la contabilità dell’epidemia Covid in Sicilia: la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano ed Emilio Madonia, dipendente della società esterna responsabile della gestione informatica dei dati. Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere ieri durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Trapani, come l’ex assessore. Anche la Di Liberti è ormai ex, sospesa dal servizio al dipartimento Attività sanitaria e in attesa del provvedimento disciplinare, appena le sarà notificata formalmente l'ordinanza di custodia cautelare. Il fascicolo verrà trasmesso ora alla Procura di Palermo, competente per territorio. I tempi si preannunciano lunghi.

Musumeci è tornato a parlare invece all’Ars, che lo chiamava in causa, affrontando finalmente la questione. Sia nel metodo: "L'espressione 'spalmiamo i morti’ è stata assolutamente infelice anche se si usa nel gergo, se si fosse detto distribuiamola o accreditiamola avrebbe suscitato meno reazione”. Sia nel merito: “Quei dati erano arrivati dalle strutture con cinque giorni di ritardo, quindi non avrebbe avuto senso caricarli in un solo giorno, quello sì sarebbe stato atto falso. Non potevi dire che c'erano stati 26 morti in un giorno, quando erano stati in 4-5 giorni. Comunque li collochi il saldo finale non cambia" come aveva fatto notare anche Ragusanews, in un editoriale pubblicato proprio il giorno in cui è scoppiata la bufera. Ma la formula del “cambiando gli addendi il risultato non cambia” non quadra al Pd, che ha avviato una raccolta firme per chiedere le dimissioni (già rigettate dal governatore come roba da “vili e fuggiaschi”). Un momento buio per l'Isola, ma d'oro per l'opposizione.

I parlamentari romani M5S chiedono al ministro Speranza di riferire urgentemente in Senato sull'accaduto e a valutare l'invio di un commissario per la sanità che rimetta insieme i cocci. In molti, tra cui lo stesso sindaco trapanese Giacomo Tranchida, sospettano "squallidi interessi politici" dietro il depistaggio perpetrato per così tanto tempo non solo alle spalle dell'Istituto superiore di sanità, ma di tutti i siciliani. E che, nel suo piccolo, ha falsificato anche la media nazionale."Speriamo sia solo la Sicilia..." mormora il Cts nazionale: la fiducia dei siciliani - che hanno già subito gli scandali dei saltafila e delle resse agli hub - è ormai irrecuperabile, ma se l'inchiesta si allargasse ad altre regioni, a quel punto sarebbe davvero difficile continuare a chiedere agli italiani serietà e rispetto delle regole. Il caso della Sicilia potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, come quello dei furbetti del vaccino saltati fuori poi in tutta Italia?