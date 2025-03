Denis Agnello muore a 30 anni, schiacciato dal mezzo che stava guidando

Termini Imerese, Palermo - Tragedia questa mattina a Termini Imerese dove Denis Agnello, titolare di un'impresa che produce porte e infissi in pvc, è morto a causa di un incidente avvenuto mentre manovrava su un carrello elevatore nel piazzale della sede della sua ditta, la Kowin srl, in contrada Molara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione il trentenne, che aveva preso le redini dell'azienda dopo la morte del padre, si trovava sul muletto quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato finendogli sopra e non lasciandogli scampo. A nulla è servito l'intervento degli operai che si trovavano lì e che hanno provato a sollevare il macchinario per liberarlo.

Denis, grande lavoratore, amava la vita, fotografare era la sua più grande passione. Amava il mare, la pesca, gli animali, sciare, le auto e le motociclette, aveva tanti sogni del cassetto da realizzare insieme ai suoi cari, spezzati troppo presto. Lascia nel dolore e nella disperazione la moglie, la sua piccola bimba di 4 anni, la mamma.