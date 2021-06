Denise Pipitone, troupe Rai aggredita a colpi di casco a Mazara VIDEO

Trapani - Giornalista e operatore del programma di Rai2 “Ore14” sono stati aggrediti e minacciati ieri pomeriggio a Mazara Del Vallo, dov’erano giunti per seguire la vicenda di Denise Pipitone. A denunciarlo, in una nota, sono, che "esprimono solidarietà ai colleghi aggrediti e a tutta la redazione. Ovviamente - sottolineano - saremo parte civile contro chi li ha minacciati».

«Le telecamere danno fastidio a chi non vuole che i cittadini siano informati, vale per la ricerca di verità per Denise Pipitone così come per le piazze di spaccio - denunciano Usigrai e Fnsi, annunciando che si costituiranno parte civile -. Dopo l’aggressione verbale delle scorse settimane ai colleghi di Chi l’ha visto si è passati alla violenza fisica ai danni dell’inviato Fadi El Hnoud, anche lui lì per realizzare alcune interviste. Bene ha fatto Fadi a denunciare l’accaduto alla locale caserma dei carabinieri: ci auguriamo che l’aggressore, ripreso in volto, venga subito individuato».