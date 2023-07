Detenuto di 25 anni di Noto suicida in carcere a Ragusa

Ragusa - Un detenuto di 25 anni, originario di Noto, si è suicidato all'interno del penitenziario di Ragusa, in contrada Pendente. Subito dopo avere appreso la notizia, gli altri reclusi dei tre piani del reparto penale hanno inscenato una protesta battendo e lanciando oggetti nei corridoi. Per placare i subbugli è stato richiamato altro personale non in servizio con l'ausilio di altre forze di Polizia. La protesta è rientrata solo a tarda notte.

Il segretario nazionale della PolGiust, Francesco Davide Scaduto, sottolinea in una nota come "la sicurezza degli istituti penitenziari non sia più argomento di interesse pubblico, denunciando al contempo l'assenza di un protocollo di intervento per intervenire in tali ipotesi di criticità".