Stefano Neri, 19 anni, muore in un incidente in scooter nel giorno del suo compleanno

Adrano, Catania - Un morto e un ferito: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi in serata ad Adrano. A perdere la vita Stefano Neri, un diciannovenne, ferito un coetaneo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Biancavilla. I due ragazzi viaggiavano su uno scooter che, per cause da accertare, è finito sull'asfalto. Inutili i soccorsi per uno dei due giovani malgrado l'intervento del 118 e del personale sanitario. La vittima, proprio oggi, aveva festeggiato il compleanno. Ancora incerta la dinamica dell'incidente nel quale potrebbe essere stata coinvolta anche un'auto, almeno stando alle testimonianze di alcuni residenti. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia.