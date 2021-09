Differenziata inutile, il camion mischia tutto: la prova VIDEO

Siracusa - Il sospetto che alcuni operatori ecologici mischino, sui camion e nelle discariche, ciò che i contribuenti faticosamente separano, per il bene dell’ambiente ed evitare multe al condomino, c’era da un pezzo. Ora c’è anche la prova, almeno per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti in via Gaetano Barresi, periferia nord del capoluogo aretuseo. "Ammiscamu tutti cosi - scrive la residente, riprendendo la scena dal palazzo di fronte -. Il cassone giallo è per la plastica, il nero per l'indifferenziato e il blu per la carta (come è scritto sugli stessi bidoni). Come mai si mischia tutto? E come mai non si svuotano nemmeno bene i cassonetti?" si chiede la cittadina.

La video-denuncia è arrivata anche agli occhi dell'assessore all'igiene urbana di Siracusa, Andrea Buccheri: "Dobbiamo approfondire - dice -. Possibile che la scarsa qualità della differenziata fatta dagli utenti abbia compromesso l'integrità delle frazioni e per questo sono state raccolte insieme. Avremmo dovuto avere foto del contenuto dei mastelli: in ogni caso abbiamo disposto subito delle verifiche e, nel caso di errori da parte di chi si occupa del servizio, scatteranno le penali".