Dimentica sigaretta accesa, gli si incendia la casa

Floridia - Il costo di una dimenticanza.

Paura oggi pomeriggio in un condominio di Floridia dove un appartamento è stato distrutto da un incendio. Le fiamme si sono propagate in un'abitazione al quarto piano. Il fuoco in pochi minuti ha distrutto mobili e suppellettili mentre nella palazzina è scattato l'allarme, tra i condomini. Gli occupanti allarmati dal fumo che usciva da uno balcone, si sono riversati in strada in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Siracusa.

Giunti in viale Turati i pompieri sono riusciti ad arrivare al quarto piano grazie ad un'autoscala. Le fiamme sono uscite anche all'esterno mentre il fumo nero si è alzato sul cielo di Floridia. Anche la polizia municipale è intervenuta sul posto ed ha provveduto a chiudere la strada al transito dei veicoli, mentre altri vigili del fuoco hanno provveduto a chiudere le manichette del gas. Ancora da stabilire ufficialmente le cause del rogo, anche se i soccorritori avrebbero detto che il proprietario dell'immobile si era dimenticato una sigaretta accesa in casa. Da lì sarebbero partite le fiamme. Non ci sono persone ferite, nè intossicati.