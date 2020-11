Dimessa dall'ospedale, ruba l'ambulanza per tornare a casa

Ha rubato un'ambulanza in sosta al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo, per tornare a casa dopo essere stata dimessa: una ragazza di 23 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri. E’ successo stanotte, poco dopo le 24.

Appena uscita dall’ospedale, la giovane è salita a bordo dell'ambulanza che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per tornarsene tranquillamente a casa. Il personale sanitario ha allertato il 112 per segnalare l'accaduto, le pattuglie dei carabinieri hanno intercettato immediatamente il mezzo grazie al sistema di tracciamento gps di cui è dotato. Ora la ragazza deve rispondere di furto aggravato.