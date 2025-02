Dipendente ditta di spedizioni mette in vendita pacco. Rischia 8 anni e licenziamento per i Pokémon

Catania - La polizia di Catania ha denunciato per ricettazione un uomo di 39 anni, dipendente di una nota società di spedizioni. Un 34enne aveva affidato a un corriere un pacco contenente alcune rare carte da collezione Pokémon per spedirle a un ente certificato di Roma e ottenere la cosiddetta gradazione, procedura che serve a incapsulare le carte, apponendo un’etichetta con una votazione da 1 a 10. La valutazione conferisce alle singole carte un valore economico certificato e universalmente riconosciuto.

Qualche giorno dopo aver affidato il pacco al corriere, il 34enne navigando in rete ha notato su un noto social network un annuncio in cui venivano messe in vendita proprio le sue carte Pokémon. Così si è subito rivolto alla polizia. Sotto mentite spoglie gli agenti hanno contattato il venditore, fingendosi interessati all’acquisto delle carte e fissando un appuntamento. Nel giorno e nell’ora concordati, il venditore ha trovato ad attenderlo i poliziotti. E’ stato così appurato che si tratta di un dipendente dell’azienda di spedizioni cui era stato consegnato qualche giorno prima il pacco da spedire a Roma. Il corriere infedele dopo averlo aperto ed essersi impossessato delle carte, lo aveva richiuso inviandolo privo del suo contenuto. Il 39enne, che ha precedenti simili, adesso rischia fino a 8 anni di carcere e il licenziamento dal posto di lavoro.