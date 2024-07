Discoteca senza regole a Ragusa, Questura sospende licenza a locale

Ragusa - Il Questore della Provincia di Ragusa, in esito all’istruttoria espletata da personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la sospensione della licenza di P.S. rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS al titolare di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande con annessi trattenimenti danzanti, sito nel territorio del Comune di Ragusa.

Il provvedimento è scaturito all’esito di un controllo amministrativo effettuato nello scorso fine settimana da un dispositivo interforze di operatori della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco i quali accertavano che nel corso di una serata organizzata presso il citato locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore e nei verbali di agibilità della struttura della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

In particolare si verificava che in un’area dichiarata non accessibile agli avventori era stata realizzata una pista da ballo con presenza di una consolle con DJ e relativo impianto di amplificazione e si accertava inoltre la mancanza di idonei sistemi contapersone per la rilevazione delle presenze per ogni varco di accesso e l’avvenuto superamento sia della capienza massima autorizzata sia del limite orario consentito per l’effettuazione dell’attività. Ulteriori accertamenti consentivano di verificare che per l’accesso al locale nell’area destinata all’intrattenimento era previsto il pagamento di un biglietto di ingresso ed in difformità a quanto previsto dalla CCVLPS era presente un solo addetto ai servizi prevenzione incendi anziché il numero prescritto.

Per le accertate violazioni il trasgressore è stato segnalato alle competenti autorità per i conseguenti provvedimenti sanzionatori anche in relazione agli accertamenti specialistici effettuati dai Vigili del Fuoco. In considerazione di quanto sopra esposto il Questore della Provincia di Ragusa, al fine di infrenare il reiterarsi delle condotte contrarie alle disposizioni ed ai provvedimenti dell’Autorità di P.S., ha pertanto sospeso la licenza di P.S. a suo tempo rilasciata in attesa che vengano ripristinate le condizioni di agibilità della struttura.