Distributore di benzina eroga carburante gratis, decine i ladri

Palermo - La voce si è sparsa subito per tutto il quartiere e non solo. Il distributore Ip in via Pallavicino a Palermo era guasto ed erogava carburante senza soldi. E così per tutta la notte ci sono stati rifornimenti a gogo.In tanti sono arrivati anche con i bidoni a prelevare la benzina. Alla fine il titolare del distributore ha denunciato un ammanco di 3 mila litri. Le indagini sul maxi furto di benzina e sui tanti ladri sono condotte dagli agenti di polizia.