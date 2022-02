Distrugge 23 auto con un palo e ferisce un carabiniere VIDEO

Roma - Ha danneggiato vetri e carrozzeria di 23 auto in sosta con un palo della segnaletica stradale, nei pressi della stazione Termini di Roma. Un 21 ghanese senza fissa dimora è stato arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: tentando di togliergli il palo dalle mani, un carabiniere della pattuglia intervenuta sul posto è rimasto lievemente contuso.

È successo ieri in via di Porta San Lorenzo, ma le immagini sono saltate fuori sul web solo oggi. per placare l'uomo, preda di evidenti disturbi psichici, è arrivata anche un'ambulanza. Il giovane straniero è ora in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.