Domani i funerali di Sabrina Colmi, morta a 18 anni in un incidente

Acireale - Si terranno martedì 2 gennaio, alle ore 15,30, nella chiesa di San Giuseppe in Pasteria a Calatabiano i funerali di Sabrina Colmi, morta in un incidente stradale ad Acireale. Successivamente alle esequie, la salma verrà trasferita nel cimitero di Gaggi.

Lo scontro tra un’auto e un furgone lungo la SS114, in Viale Jonio, ad Acireale, si è portato via una giovane che aveva ancora un’intera vita davanti a sè.

Cinque persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, non c’è stato niente da fare invece per Sabrina, vittima di un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo. E adesso una famiglia piange l’addio inaccettabile di questa ragazza e in tanti si stringono con affetto e solidarietà sincera attorno ai familiari di Sabrina, colpiti dal dolore straziante di una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Dolce e generosa, solare e ben voluta da tutti: così gli amici ricordano Sabrina. Aveva tanti sogni e un’esistenza da vivere per poterli realizzare ma la sua vita si è spezzata nel modo più crudele, presto, troppo presto. Si fa fatica a raccontare la morte di una ragazza di 18 anni. Nel momento della tristezza e dello sconforto rimane la forza incrollabile dell’amore per Sabrina della sua famiglia. Un amore che non si spegnerà mai. Sentimenti forti che si racchiudono in modo significativo nelle parole toccanti di una zia di questa ragazza: “Dolcissima Sabry, ti chiedo con le tue ali copri i nostri cuori da questo freddo gelido. Dacci potere, non andrai via da questa vita finché avremo battito. Sarai per sempre il nostro angelo bello”.