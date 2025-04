Domato l'incendio di Giarratana

Giarratana - Dalle 3:30 di ieri 19 aprile, squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco hanno operato in contrada Margi agro di Giarratana, lungo la S.S. 194 dove si sviluppava un incendio di sterpaglia e macchia mediterranea. Nel corso della giornata del 19 le squadre si sono alternate, ed il dipartimento di protezione civile regionale, sede di Ragusa ha disposto l’invio di alcune squadre di volontari. L’orografia del territorio non ha consentito di raggiungere tutti i fronti di fuoco sviluppatisi, e quindi è stato richiesto l’intervento aereo.

Concluse le operazioni di volo, per il calar della sera, personale vigilfuoco è rimasto a presidio di abitazione ed insediamenti rurali per tutta la notte, essendo attivo un fronte di fuoco non raggiungibile da terra. Sul posto da stamani personale “DOS” del Corpo Forestale Regionale, che ha richiesto e sono stati assegnati due velivoli per l’intervento dall’alto con l’obbiettivo di ottenere il definitivo spegnimento. Squadre dei pompieri permangono in sito per le attività a terra e la bonifica, con l’ausilio di volontari di Protezione civile inviate stamani nuovamente in sito.