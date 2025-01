Domenica terribile sull'Etna, è di Scicli la 16enne ferita nell'incidente sullo slittino

Catania - È una giovane di Scicli la ragazza ferita in un incidente sullo slittino domenica sull'Etna. La 16enne ha riportato la frattura di una vertebra a causa di un incidente avvenuto durante una giornata spensierata sulla neve. Il bilancio della tragica domenica, come è noto, è di due morti in due incidenti diversi, costati la vita a un 17enne catanese e a un 60enne milanese, Danilo Marletta e Nicola De Cardenas.

Le condizioni della giovane non destano preoccupazione. Sarà sottoposta a intervento chirurgico nella giornata di oggi.

Il bilancio del Soccorso

Il Soccorso alpino e speleologico della Sicilia ricostruisce l'ultima tragica domenica sull'Etta, dove sono morti il 17enne catanese Danilo Marletta, appassionato del vulcano, e l'industriale sessantenne Nicola de Cardenas, scialpinista e presidente di Assolombarda Pavia. Una notevole sequenza di richieste di intervento per il servizio regionale, da nord a sud, alcuni con esiti drammatici. I tecnici della Sicilia orientale del Soccorso alpino spiegano di essere intervenuti in tarda mattinata al di sotto della funivia dell'Etna, dove un ragazzo e una ragazza, entrambi sedicenni, dopo essere saliti alla Stazione di monte della funivia (2550 metri), scivolando sul ghiaccio presente in quota, hanno impattato a quota 2.400 su alcuni spuntoni di roccia lavica. Il Soccorso alpino, allertato dalla Centrale Operativa 118, si e' recato immediatamente con la squadra di reperibilita' presente ogni fine settimana nel piazzale del Rifugio Sapienza, fino a quota 2.300, dove ad attendere vi era il battipista messo a disposizione dalla Funivia dell'Etna per raggiungere i due feriti. I giovani presentavano entrambi un importante trauma cranico e fratture, sono stati posizionati in barella e scesi a valle fino alla piazzola di atterraggio dell'eliambulanza che li ha trasferiti nel presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania.