Domenico Montalbano, 46 anni, perde la vita sulla Palermo-Sciacca

Sciacca, Ag - Domenico Montalbano, un 46enne di Camporeale, è morto sul maledetto scorrimento veloce Palermo-Sciacca, piu' volte teatro di incidenti stradali mortali. L’uomo è rimasto incastrato nella sua Fiato 500, dopo averne perso il controllo ed essere finito contro il guard rail. I vigili del fuoco l'hanno tirato fuori dall'abitacolo ancora vivo.

Purtroppo la vittima è deceduta poco dopo sull'ambulanza, che lo stava portando in ospedale: i medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Solo ieri si è registrato un altro incidente mortale a Palermo, in piazza Torrelunga: la vittima è Antonina Sorintano, una anziana di 64 anni investita da un camion fuggito via, lasciandola senza vita sull’asfalto. La polizia gli sta dando ancora la caccia.