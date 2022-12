Donna 40enne uccisa a colpi di pistola in casa sua

Paternò, Catania - Una donna quarantenne di origine rumena è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nella sua abitazione in una zona agricola di Paternò, in contrada Rotondella. Dai primi rilievi dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia locale contro la donna sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Sul posto l’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima era una bracciante romena che lavorava in un'azienda agricola tra Belpasso e Paternò, in contrada Ritornella. Il corpo è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, viveva. I carabinieri stanno indagando anche sulla sfera personale della donna. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.