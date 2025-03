Donna 44enne trovata morta in casa a Portopalo, indagano i carabinieri

Portopalo di Capo Passero - È giallo sul decesso di una donna di 44 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua abitazione a Portopalo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la salma sarebbe stata trovata intorno alle 14:30 di oggi, venerdì 21 marzo, da un parente della vittima, che, non appena si è reso conto della situazione, ha immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Noto. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. I carabinieri stanno cercando di comprendere se la morte sia stata causata da eventi esterni o se possa essere legata a problematiche di salute preesistenti. Sono in corso accertamenti per verificare se la vittima soffrisse di malattie che potrebbero aver influito sul suo decesso, ma al momento non ci sono certezze. La dinamica dell’accaduto resta avvolta nel mistero, e la principale ipotesi degli inquirenti è che si possa trattare di una morte naturale, sebbene non venga esclusa la possibilità di altre cause.

La Procura nel frattempo ha disposto l’autopsia, il cui esito potrebbe fornire le risposte definitive sulle cause del decesso. Restano al momento riservati i dettagli sulla dinamica e sull’identità della donna, in attesa delle conclusioni ufficiali delle indagini.