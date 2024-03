Donna cappotta con l'auto sulla Scicli-Arizza

Scicli- Ha urtato un muretto di delimitazione stradale per poi ribaltarsi con la sua Ford Fiesta una giovane donna finita ruote all’aria sulla strada provinciale n. 84, Cava d’Aliga-Arizza, nei pressi di contrada Mosca. L’incidente autonomo è avvenuto poco prima di mezzogiorno.

L'automobilista stava procedendo in direzione Arizza, quando, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo.

La donna è rimasta ferita, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. È stato, comunque, richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. Rilievi della Polizia Municipale.