Donna colta da malore in spiaggia all'Arenella, muore

Siracusa - Una bagnante ha perso la vita all’Arenella. Secondo quanto si apprende, aveva raggiunto questa mattina la spiaggia della nota contrada balneare siracusana. Improvvisamente, pare mentre prendeva un bagno, avrebbe accusato un malore, annaspando.

Le condizioni sono subito apparse gravi. Sul posto, poco prima dell’ora di pranzo, è atterrato anche l’elicottero del 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il cuore della vittima ha cessato di battere durante il trasporto in ambulanza verso la zona in cui era stato possibile atterrare per l’elisoccorso. Sul posto la Polizia.