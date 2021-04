Donna dimentica 1000 euro al bancomat, catanese glieli riporta

Desenzano del Garda - Si chiama Andrea, ha 33 anni, è originario di Mascalucia, e da poco meno di un anno si è trasferito a Padenghe sul Garda per motivi di lavoro. Fa il barista. Qualche giorno fa, Andrea si trovava al bancomat di Desenzano del Garda e ha restituito mille euro consegnandoli ad una 50enne a dir poco distratta.

Il 33enne si trovava in fila allo sportello bancario, quando prima di lui una signora che ha eseguito velocemente una operazione ed è andata via. Andrea, però, si è immediatamente accorto che la 50enne aveva recuperato il bancomat, ma si era dimenticata di ritirare il denaro prelevato. La bellezza di mille euro. Il 33enne non ci ha pensato un attimo ed è iniziata la corsa per la restituzione del denaro. Ha raggiunto la donna, che era salita in auto, e l'ha indotta, non senza resistenze, a fermarsi, per restituirle il contante. Bravo.