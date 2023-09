Donna incinta di 22 anni si sente male, soccorsa in mare

Pozzallo - Evacuazione medica d’urgenza in mare, coordinata dalla Guardia Costiera di Pozzallo. Una motovedetta ha raggiunto nave Diciotti, a circa 12 miglia dalle coste pozzallesi, per trasbordare una 22enne al nono mese di gravidanza con forti dolori addominali che necessitava di cure mediche immediate. In breve tempo la Motovedetta CP325 di Pozzallo ha raggiunto Nave Diciotti imbarcato la donna gravida e condotta presso il porto di Pozzallo dove, è stata affidata alle cure mediche del 118 e successivamente condotta presso l’Ospedale di Modica per le cure del caso.