Donna investita da auto e sbalzata sul cofano, è grave

Palermo - Una donna è stata investita da una Fiat Seicento, in tarda mattinata, all'incrocio tra piazza Verdi e via Ruggero Settimo, a Palermo: ora è in gravi condizioni in ospedale. In base alle primissime ricostruzioni della municipale, l'auto che proveniva da via Cavour ha travolto la donna che stava oltrepassando la carreggiata nel tentativo di attraversare la strada. La vittima è finita sul cofano (foto) e poi sul lato destro del parabrezza. Gli agenti della sezione Infortunistica dovranno stabilire chi non ha rispettato il semaforo all'incrocio.