Donna investita e uccisa, migliorano le condizioni dei nipotini

Palermo - Ha subito due interventi chirurgici il bimbo di 2 anni investito insieme alla nonna e al fratellino in via Portella della Ginestra a Palermo. La donna Vincenza Lombardo di 65 anni titolare di un panificio è morta investita da un’auto guidata da una 25 enne. Il bimbo di due anni si trova in rianimazione, ma le sue condizioni sono in miglioramento.

Il bimbo, come spiegano i medici, ha subito due interventi uno alla mano, e un secondo l volto. Sono state effettuate due Tac e anche la seconda non ha rilevato lesioni cerebrali. Il peggio sembra quindi scongiurato e oggi i medici dovrebbe ridurre la sedazione per tentare di svegliarlo. La prognosi è riservata. Il fratellino di tre anni resta invece in osservazione al pronto soccorso, nell’impatto aveva riportato ferite meno gravi. La ragazza, una neopatentata, è già stata indagata per omicidio colposo e lesioni. Il giorno della tragedia si trovava alla guida di una Fiat Seicento, per cause ancora da accertare ha travolto due fioriere che si trovavano su un largo marciapiede, finendo poi contro la donna e i suoi nipotini. Indagini in corso sui paletti di ferro che sarebbero stati rimossi da alcuni commercianti e poi ricollocati.