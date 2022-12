Agrigento - In un Centro d’accoglienza per immigrati, due donne di 30 anni, una nigeriana e una tunisina, hanno litigato per l’utilizzo del bagno. Ad un tratto, la nigeriana ha afferrato una sedia e ha colpito alla testa la tunisina, ferita e soccorsa all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico. Nel Centro sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volanti.

La prognosi della tunisina è inferiore ai 30 giorni.